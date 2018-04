Fluminense contrata Bismarck O meia Bismarck, de 32 anos, foi anunciado nesta quinta-feira como o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2002. Os valores e o tempo de contrato ainda não foram divulgados. O jogador será apresentado nesta sexta-feira nas Laranjeiras. Ele já atuou pelo Vasco e estava no futebol japonês há mais de dez anos. Bismarck foi campeão brasileiro pelo Vasco, em 1989, e disputou a Copa do Mundo da Itália, em 1990.