Fluminense contrata Fábio Mello A diretoria do Fluminense contratou o meia Fábio Melo, de 26 anos, por empréstimo, por seis meses. O passe do jogador pertence ao São Paulo, mas ele estava atuando no Danúbio, do Uruguai. O atleta já se apresentou ao técnico Oswaldo de Oliveira, em Xerém, na Baixada Fluminense, onde a equipe realiza a pré-temporada. O atacante Magno Alves depois de faltar à reapresentação, no sábado, se juntou nesta terça-feira ao grupo.