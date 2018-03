Fluminense contrata Josafá para o ataque O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, testou nesta quinta-feira dois esquemas táticos para a partida contra o Figueirense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador está em dúvida entre o 4-4-2 e o 3-5-2 e só deve decidir a formação no coletivo desta sexta-feira. Para o meia Carlos Alberto, não há muita diferença entre as duas opções. "Sempre vamos fazer o máximo para atender às solicitações do Renato", disse o jogador, ressaltando que, independente do campo, o Fluminense precisa vencer para melhorar sua situação na tabela. O jogo será realizado no Estádio de Édson Passos porque a diretoria tricolor quer evitar os prejuízos do Maracanã. Reforço - Os dirigentes do Fluminense anunciaram a contratação de mais um reforço para a disputa do Brasileiro. O atacante Josafá, que atuou pelo Madureira no Campeonato Carioca deste ano, se apresenta nesta sexta-feira e assina contrato até o fim do ano.