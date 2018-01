Fluminense contrata lateral Gabriel O lateral-direito Gabriel, sem vez no São Paulo, acertou contrato de um ano com o Fluminense, do Rio. O jogador, filho do ex-corintiano Wladimir, se apresenta nesta segunda-feira ao técnico Abel Braga na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde os jogadores realizam pré-temporada. E vai disputar a posição que era de Leonardo Moura - se transferiu para o futebol português - com Jancarlos e Arilson, ambos juniores. O Flu, que tirou Felipe do Flamengo, anunciou também a contratação do atacante Leandro e do lateral-esquerdo Lino.