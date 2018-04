Fluminense contrata o atacante Matheus Paraná

Aprovado, ele assinará contrato por um ano e se juntará ao restante do elenco. Matheus Paraná tem 22 anos e pertence ao Club Atlético Rentistas, do Uruguai, que o cedeu por empréstimo. Na última temporada, o atacante defendeu o São Caetano durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Matheus Paraná chega ao Fluminense para compensar o desfalque de Adeílson, que operou o joelho direito e vai desfalcar a equipe na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora, o técnico Cuca terá à disposição Fred, Maicon, Alan, Kieza, Bruno Veiga e Dori para o setor ofensivo.