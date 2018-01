Fluminense contrata o zagueiro Gabriel O zagueiro Gabriel, ex-Palmeiras, é o novo reforço do Fluminense para o Campeonato Brasileiro. O jogador, de 22 anos, se apresenta segunda-feira nas Laranjeiras para fazer exames médicos e, caso seja aprovado, assinará contrato até junho de 2006. Ele foi contratado sob indicação do técnico Abel Braga, com quem trabalhou na Ponte Preta, e chega para ocupar a vaga de Antônio Carlos, próximo de acertar transferência para o futebol francês. ?Fiquei satisfeito com a notícia. É um ótimo jogador, tem velocidade, o que é importante para um zagueiro, boa impulsão, faz gols e é bom caráter?, declarou o treinador do Fluminense, após o treino desta sexta-feira, nas Laranjeiras.