Fluminense contrata Paulo Isidoro O Fluminense apresentou nesta sexta-feira o seu mais novo reforço para essa temporada: o meia Paulo Isidoro. O jogador, revelado pelo Vitória, em 1993, já atuou por Palmeiras e Cruzeiro, e atuará pelo Tricolor nos próximos seis meses."É a primeira vez que jogo num clube carioca e estou muito feliz por isso. Não sou de fazer promessas, mas vou me esforçar para não decepcionar quem depositou confiança no meu futebol", afirmou o jogador. Paulo Isidoro, 28 anos, é um atleta experiente e que já foi vice-campeão brasileiro em 1993, pelo Vitória. No ano seguinte, ganhou o Campeonato Brasileiro jogando pelo Palmeiras. Atualmente, o jogador estava treinando no Cruzeiro para manter a forma. O técnico do Tricolor, Oswaldo de Oliveira, revelou que ficava preocupado quando um time seu enfrentava o de Paulo Isidoro. " É uma contratação importante e espero que ele tenha no Fluminense o mesmo destaque que teve em outros clubes", analisou o treinador.