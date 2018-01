Fluminense contrata reforço iugoslavo O atacante iugoslavo Midorag Andgelkovic, 23 anos, de origem sérvia, apresentou-se nesta terça-feira ao Fluminense. O último clube em que atuou foi o Antalyaspor, da Turquia. O jogador foi emprestado e permanecerá no clube carioca por seis meses. Conhecido por ser um artilheiro nato, Andgel, como é conhecido, passou pelas categorias de base de seu país e por países da Europa como, Espanha, Alemanha e Israel. Como não atua em partida oficial desde 28 de maio, o treinador Oswaldo de Oliveira está preocupado, primeiramente, com a adaptação do reforço. "O jogador deve, em primeiro lugar, se adaptar aqui no País, já que veio de outro completamente diferente. Toda mudança requer uma adaptação", disse o técnico. "É um artilheiro, jogador de seleção, porém sua condição física não está boa porque não joga já ha algum tempo", explicou Oswaldo. O novo treinador do Tricolor comandará sua equipe no primeiro jogo-treino - ele planeja fazer cinco - sábado, nas Laranjeiras, contra a Ponte Preta. Roger não deverá atuar por causa de sua má forma física.