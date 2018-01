Fluminense contrata zagueiro Igor O Fluminense contratou nesta quinta-feira o zagueiro Igor, do Atlético-PR, que é o 11.º reforço do clube para a temporada de 2005. O jogador, de 25 anos, se apresenta ao clube na segunda-feira e assinou contrato de empréstimo, por empréstimo. "Estou entusiasmado com essa oportunidade de jogar no Fluzão. Assim que surgiu a proposta conversei com os dirigentes do Atlético-PR para me liberarem", contou Igor, que na temporada de 2004 não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe. "O mais importante é que me apresento pronto para atuar." Igor chega ao Fluminense com o status de ter sido campeão brasileiro, em 2001, atuando pelo Atlético-PR. Em 2002, o atleta trabalhou no time paranaense, com o técnico tricolor Abel Braga, onde conquistaram o título estadual. "Vai ser bom voltar a trabalhar com o Abel, um treinador explosivo e que cobra muito", afirmou Igor. O jogador, que nasceu em Osasco (SP), foi revelado pelo Nacional-SP.