Fluminense convoca juniores para final Pelo menos dois jogadores dos juniores vão compor o elenco do Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, domingo, no Maracanã. A medida se tornou necessária por causa da contusão de alguns atletas. Além da suspensão de Diego, Juan e Juninho, por terem levado o terceiro cartão amarelo na final da Taça Rio, contra o Flamengo, o Tricolor perdeu também os meias Allan e Marquinhos, machucados. Por isso, o técnico do Fluminense, Abel Braga, se viu obrigado a chamar os jovens Juliano e Matão como opção para o banco de reservas. O primeiro joga na função de meia de criatividade e o segundo, no ataque. Segundo o experiente goleiro Kléber, se preciso, ambos estão prontos para "dar conta do recado". "É a oportunidade da carreira deles. Vão ser certamente bem recebidos por todos. E, se tiverem de entrar no segundo tempo, vão estar confiantes. Eles têm talento", declarou Kléber. "Não vou dizer que é um desafio fácil para os garotos. Mas é melhor atuar num grupo unido e vencedor". O goleiro do Fluminense disse ainda que, durante a decisão, vai orientar os zagueiros para ficarem atentos com o posicionamento do atacante Túlio Maravilha, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca, com 11 gols. "Ele sabe fazer gols e provou isso nos dois turnos. Não se pode bobear com o Túlio". No treino desta quinta, o técnico tricolor praticamente definiu a escalação da equipe para o jogo de domingo: Kléber; Gabriel, Antônio Carlos, Igor e Lino; Marcão, Arouca, Maicon e Preto Casagrande; Tuta e Leandro. "O Fluminense tem de respeitar o Volta Redonda pela excelente campanha que eles fizeram nos dois turnos do Carioca. Há humildade e seriedade nas Laranjeiras", afirmou Abel Braga.