Fluminense convoca seus torcedores O Fluminense quer abrir uma boa vantagem contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio de São Januário, no Rio, para decidir com calma a vaga na final da Copa do Brasil, dia 1º de junho, em Fortaleza. O mais importante é não evitar surpresas em casa e, com o apoio da torcida, confirmar o favoritismo. "O Fluminense vai entrar forte", prometeu o técnico Abel Braga, sem esquecer do perigo que representa o Ceará. "Eliminou times tradicionais como Flamengo e Atlético-MG. Tem qualidade e merece respeito", avisou. De acordo Abel, apesar da necessidade de pressionar o adversário desde o início da partida, o Fluminense tem de tomar cuidado para não sofrer gols em São Januário. "Vencer por 1 a 0 é melhor do que por 2 a 1 e isso deve ser levado em consideração. Gol fora de casa tem peso duplo na Copa do Brasil", lembrou o treinador. "Vamos fazer desse jogo uma final. Falta pouco para o título e a equipe, a exemplo do Campeonato Carioca, precisa da ajuda de todos os tricolores", disse o goleiro Kléber, pedindo o apoio dos torcedores no jogo desta quarta-feira.