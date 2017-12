Fluminense, Cruzeiro e mais cinco se classificam à terceira fase da Copa SP

Mais sete clubes garantiram a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira. Fluminense e Cruzeiro não deram chances para as zebras e avançaram, assim como Coritiba, Ceará, São Caetano-SP, Avaí e Água Santa-SP.

Com dois gols no segundo tempo, o Cruzeiro se manteve vivo na briga pelo título ao ganhar do Bahia por 2 a 0, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP). Em uma partida bastante movimentada e com seis gols na Rua Javari, o Fluminense abriu 3 a 0 e levou um susto ainda no primeiro tempo contra o Figueirense, mas garantiu a classificação com uma vitória por 4 a 2.

O Avaí derrotou o Rio Branco-AC por 3 a 0, em Guarulhos (SP), e vai enfrentar o Santos, que eliminou o Flamengo-SP. No estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra (SP), o Ceará ganhou do Mogi Mirim-SP por 2 a 1.

Outros três times também se classificaram. Mesmo na casa do adversário, no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP), o Coritiba venceu o Taubaté por 3 a 0. De virada, o São Caetano ganhou do Goiás por 2 a 1, em São Paulo. Pelo mesmo placar, o Água Santa eliminou o Estanciano-SE, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), e o adversário da terceira fase será o Juventude-RS.