Fluminense curte 'folga extra' no Brasileirão

O técnico Renato Gaúcho chegou a criar mal-estar ao declarar que o Fluminense estava, nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, na praia, sentado debaixo da árvore, tomando água de coco, uma vez que o time já está garantido na Libertadores. Este fim de semana, porém, a frase será vivida ao pé da letra pelo treinador e seus jogadores. Com o adiamento da partida contra o Palmeiras para a quarta-feira, no Palestra Itália, todos estão de folga e passarão a rodada assistindo à briga pelas três vagas restantes. No entanto, dependendo dos resultados das partidas de Santos, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, a responsabilidade do Tricolor irá aumentar, já que muitos estarão de olho na postura do time contra o Palmeiras, outro postulante ao torneio continental. Renato Gaúcho, porém, manteve o discurso provocativo e disse estar alheio às preocupações dos adversário. "Estou na minha barraca. Quem quer a Libertadores, que corra atrás. Fluminense e São Paulo já estão lá e o resto que tome conta do seu", bradou o técnico. "Se eu quiser colocar a molecada, vou colocar. Escalo quem eu quiser, não me importo com os adversários".