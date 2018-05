Fluminense dá show de determinação, mas acaba com o vice

O tão sonhado milagre quase aconteceu. O Fluminense pressionou o quanto pôde, mas não conseguiu desfazer a grande vantagem da LDU e terminou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Diante de quase 70 mil torcedores, o tricolor carioca bateu os equatorianos por 3 a 0 e deixou o gramado muito aplaudido - no primeiro duelo, no Equador, levou 5 a 1.

É a segunda vez que o Fluminense perde um título para a LDU dentro do Maracanã. Em 2008, o time equatoriano conquistou a Copa Libertadores sobre o tricolor das Laranjeiras, então comandado por Renato Gaúcho. A LDU havia ganhado em casa por 4 a 2 e perdido no Rio por 3 a 1 no tempo normal - a decisão foi para os pênaltis, e os equatorianos fizeram 3 a 1.

O Fluminense agora terá de esquecer a decepção da perda do título para concentrar suas energias na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time tem um duelo direito com o Coritiba no Couto Pereira, domingo, às 17 horas. Se empatar, consegue permanecer na elite. Se perder, terá de torcer por derrota do Botafogo para não cair.

Nesta quarta, o técnico Cuca surpreendeu na escalação ao colocar três atacantes - Adeílson entrou. O treinador queria fazer pressão desde o primeiro minuto. E conseguiu. A LDU sentiu o peso da torcida tricolor e passou poucas vezes do meio de campo. O time das Laranjeiras, porém, precisou da sorte para marcar o primeiro gol.

Aos 14 minutos da etapa inicial, Diguinho arriscou de fora da área. A bola desviou em William Araújo, enganou o goleiro Dominguez e morreu nas redes. O gol no começo da partida foi tudo o que Cuca desejava. A consequência no time da LDU foi imediata. O rival equatoriano, apesar da experiência, literalmente tremeu.

De la Cruz deu uma entrada violenta em Diguinho e foi expulso. O técnico Jorge Fossati decidiu recuar ao tirar o atacante W. Calderón para colocar o volante Larrea. Sem um homem para atuar com Bieler, o time equatoriano ficou todo concentrado em seu campo de defesa, e levou o segundo gol aos 43 minutos - Fred marcou ao bater cruzado dentro da área.

Para não deixar o calor diminuir, o time do Fluminense ficou concentrado no banco de reservas e não desceu para o vestiário. A LDU, por sua vez, tentou colocar ordem na defesa no intervalo, mas não deu certo. O tricolor das Laranjeiras aproveitou o fato de ter um jogador a mais para ampliar.

Fluminense 3 Rafael; Mariano (Maurício), Dalton e Gum ; Diogo (Raphael Augusto), Diguinho, Marquinho e Conca; Alan , Adeílson (Ruy) e Fred Técnico: Cuca LDU (EQU) 0 Dominguez ; Norberto Araujo, Espínola e Campos ; Reasco, De La Cruz , William Araujo, Calderón e Méndez; W. Calderón (Larrea (Calle)) e Bieler Técnico: Jorge Fossati Gols: Diguinho, aos 14, e Fred, aos 43 minutos do primeiro tempo; Gum, aos 26 minutos do segundo tempo Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguai) Público: 69.565 pagantes Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

O terceiro gol do Fluminense saiu aos 26 minutos da etapa final. Conca arriscou de dentro da área e Dominguez colocou para escanteio. O próprio meia argentino fez a cobrança e levantou com precisão. O zagueiro Gum apareceu entre a marcação da LDU e de cabeça colocou a bola no fundo das redes equatorianas.

A euforia tricolor, porém, ganhou um pouco de nervosismo com a infantil expulsão de Fred, que deu uma leve cabeçada no árbitro Carlos Amarilla aos 30 minutos. A situação do Fluminense só voltou a ficar favorável aos 36, quando Campos recebeu o segundo amarelo e também acabou expulso.

Porém a LDU recuou muito e passou a praticar o antijogo - jogadores caíram, fizeram cera, cometeram faltas, provocaram e enrolaram o árbitro. O resultado foi que o Fluminense não conseguiu chegar ao quarto gol. Ao final, festa equatoriana no Maracanã, de novo, e aplausos dos torcedores para o Fluminense, que deixou o campo com a cabeça erguida.