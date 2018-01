Fluminense decepciona e empata com o Bahia no Maracanã O Fluminense frustrou os dez mil torcedores pagantes que foram ao Estádio do Maracanã e se complicou na Copa do Brasil ao empatar, por 1 a 1, com o Bahia, na noite desta quinta-feira. Na partida de volta, na quarta (25), em Salvador, o time carioca precisará vencer ou empatar por um placar superior a 2 a 2 para prosseguir na competição. O Fluminense começou a partida dominando o Bahia, que nitidamente foi ao Rio para assegurar, ao menos, um empate. Mas os jogadores do time das Laranjeiras mostraram disposição e nem de longe lembraram a equipe desarrumada - precocemente eliminada no Estadual do Rio. Aos 17 minutos, após um cruzamento do lateral-direito Rafael, Carlos Alberto dominou a bola dentro da grande área e chutou sem defesa para o goleiro Paulo Musse. Apesar da vantagem parcial, os mandantes continuaram pressionando e desperdiçaram a oportunidade de golear no primeiro tempo. Mas o gol do Bahia, aos 50 segundos da etapa final, desorganizou o Fluminense. O atacante Fábio Saci escorou um cruzamento do lateral Maricá e comemorou colocando um gorro vermelho na cabeça e pulando em uma perna só. Depois do gol, o Bahia esteve mais próximo de conseguir a virada que o Fluminense fazer mais um gol. A melhor oportunidade baiana foi em um chute da intermediária do meia Marcone, defendido pelo goleiro Fernando Henrique. O Fluminense ainda terminou a partida com menos um jogador, porque o meia e capitão da equipe, Carlos Alberto, foi expulso pelo árbitro Paulo Henrique Bezerra, após falta violenta, aos 46 minutos. Irritados, os torcedores gritaram pelo nome do técnico Renato Gaúcho e chamaram Joel Santana de ?burro? . O mau resultado, inclusive, deixou o atual comandante do Fluminense ameaçado no cargo. FLUMINENSE 1 x 1 BAHIA Fluminense - Fernando Henrique; Rafael, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Arouca, Romeu, Thiago Neves (André Moritz) e Carlos Alberto; Alex Dias e Rafael Moura. Técnico: Joel Santana. Bahia - Paulo Musse; Maricá (Dudu), Hebert, Rogério e Vitor Boleta; Marcone, Fausto, Emerson Cris (Danilo) e Rafael Bastos; Moré (Amauri) e Fábio Saci. Técnico: Arthurzinho. Gols - Carlos Alberto, aos 17 minutos do primeiro tempo; Fábio Saci, a 50 segundos do segundo tempo. Árbitro - Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC). Cartões amarelos - Thiago Silva, Fausto, Rafael Bastos, Luiz Alberto, Romeu e Carlos Alberto. Cartão vermelho - Carlos Alberto. Renda - R$ 66.121,00. Público - 10.903 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.