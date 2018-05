Fluminense decide contra LDU e crê em virada histórica

Mais uma vez, o Fluminense é dado como morto e sepultado, desta feita na Copa Sul-Americana. Para conquistar o título da competição continental, precisa derrotar a LDU, do Equador, por cinco gols de diferença, nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília), no Maracanã - com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN.

Vitória por quatro de vantagem leva a decisão para a prorrogação. Mas conseguir realizar o tido como impossível parece o traço deste time tricolor.

O rebaixamento no Campeonato Brasileiro era considerado fato consumado há uma dezena de rodadas. Mas faltando um jogo para o fim, basta o empate contra o Coritiba, no Paraná, no próximo domingo, para o Fluminense permanecer na Série A. "O que o Fluminense fez para sair da zona de rebaixamento, vencendo vários jogos consecutivos, é muito mais difícil que vencer uma partida só por goleada", comentou o zagueiro Gum.

O retrospecto desta temporada não é lá muito animador. Nos 72 jogos disputados pelo clube este ano, em apenas três oportunidades a equipe venceu por quatro gols de diferença: 4 a 0 sobre o Tigres, no Estadual; 5 a 1 no Sport e 4 a 0 sobre o Vitória, ambas pelo Brasileirão. Mas os números só serviram para dar a medida da força de reação do time. A confiança do torcedor e dos jogadores continua em alta.

"Acho que a LDU vai jogar recuada pelo placar que construiu na primeira partida (5 a 1). Temos um bom ataque e acho que faremos gols. Não será fácil, mas no futebol nada é impossível", disse Alan, parceiro de Fred no ataque.

Apesar da dificuldade de conquistar o primeiro título internacional da história do clube e da importância da permanência na Primeira Divisão, o técnico Cuca não vai poupar titulares. Força máxima em campo.