Fluminense decide escalar time misto Com as atenções voltadas para a segunda partida da final da Copa do Brasil, quarta-feira, em São Januário, o Fluminense vai poupar a maioria dos titulares para o jogo deste domingo, contra o Internacional, às 18h10, no Estádio da Cidadania, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Será uma ótima oportunidade para que os jogadores revelados no clube consigam um espaço na equipe principal. "A maioria dos garotos vai jogar. O Fluminense perdeu alguns titulares e agora vai arriscar o mínimo possível, pois está próximo da partida mais importante do ano", declarou o técnico Abel Braga. Embora evite falar sobre a decisão da Copa do Brasil, o treinador avisou que o jogo servirá como teste para alguns jovens valores, que podem ser aproveitados no jogo de quarta-feira, diante dos desfalques da equipe já confirmados. "Os garotos serão avaliados e, de repente, podem estar no grupo que vai à final", disse. Mesmo sem definir a escalação do time tricolor, Abe Braga confirmou que lançará o meia Juninho, o lateral-esquerdo Lino e o lateral-direito Schneider. Os outros nomes, preferiu esconder. Somente vai divulgá-los momentos antes do time entrar em campo, para não dar dicas ao adversário. "Confio na capacidade de todos e o Fluminense vai entrar em campo disposto a conquistar os três pontos", declarou o técnico tricolor. Quem pode ganhar uma chance é o atacante Matão, de 19 anos. Ele não esconde a ansiedade e a vontade de estrear como profissional. "Confio no meu futebol e vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Tenho um estilo de jogo parecido com o do Tuta e vou fazer o que sei, caso o Abel me escolha", afirmou.