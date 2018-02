Fluminense derrota a Ponte por 1 a 0 O Fluminense derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado à tarde, em Volta Redonda. Com isso, o clube carioca passou a ocupar o lugar do time paulista na classificação do Campeonato Brasileiro, entrando na zona que dá vaga na Copa Sul-Americana de 2005. Agora, o Fluminense está com 63 pontos, em 9º lugar do Brasileiro. E a Ponte, com 61, cai para 10º. Após um primeiro tempo monótono, no qual as duas equipes criaram poucas oportunidades de gol, a partida melhorou na segunda etapa. Os atacantes Edmundo e Alessandro passaram a ter maior movimentação em campo, aproveitando os lançamentos do meia Ramon, e levaram perigo ao gol da Ponte. Melhor no jogo, o Fluminense marcou o gol da vitória aos 13 minutos. Alessandro sofreu uma falta na entrada da área e, em uma cobrança perfeita, Ramon fez 1 a 0. O time carioca ainda teve chance de ampliar com Alessandro, Edmundo e Rodrigo Tiuí, mas o goleiro Lauro fez boas defesas e evitou novo gol. A Ponte, por sua vez, pouco fez para buscar o empate.