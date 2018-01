Fluminense derrota Bangu no final A exemplo do que aconteceu na sua última partida, contra o América, o Fluminense conseguiu mais uma vitória nos minutos finais: neste sábado, fez 1 a 0 sobre o Bangu, nas Laranjeiras, em jogo do segundo turno do Campeonato Carioca. O gol saiu aos 40 do segundo tempo, com Marco Brito aproveitando rebote do goleiro Eduardo. Errando muitos passes, o Fluminense teve dificuldades para finalizar suas jogadas de ataque. No primeiro tempo, o Bangu mostrou mais organização e jogou melhor. Mas não foi suficiente para abrir o placar. No segundo tempo, as duas equipes continuaram errando muito, mas o atacante Marco Brito conseguiu levar algum perigo ao gol do Bangu. Tanto que marcou o gol da vitória do Fluminense, ao aproveitar o rebote numa falta cobrada pelo zagueiro Régis.