Fluminense derrota Coritiba no final O atacante Romário voltou a salvar o Fluminense. Quando tudo indicava para mais uma derrota do Tricolor, o artilheiro apareceu nos minutos finais e garantiu a vitória carioca sobre o Coritiba, por 3 a 2, no Maracanã, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado faz com que o Fluminense respire na competição e continue fora da zona de rebaixamento, com 46 pontos. Já o time paranaense permanece com 68 pontos na briga por uma das vagas na Taça Libertadores da América de 2004. Com o fantasma do rebaixamento à sombra do Fluminense, o time carioca se viu na necessidade de pressionar o adversário desde o início do jogo. Tudo para buscar o gol rapidamente. E conseguiu logo aos 9 minutos. O meia Esquerdinha lançou o atacante Marcelo, que foi derrubado dentro da área. Romário cobrou o pênalti e o goleiro Fernando defendeu. No rebote, o mesmo Romário abriu o placar. A partir daí, o Coritiba melhorou na partida e passou a pressionar os cariocas. O Fluminense demonstrava deficiência na marcação e o gol de empate parecia ser questão de tempo. Aos 42 minutos, então, a bola bateu no braço do volante Marcão dentro da área e o juiz Jamir Garcez marcou pênalti. Marcel bateu e empatou. Na saída de campo, Romário reclamou da atuação do Tricolor. "A gente sempre cede alguma coisa. Assim fica difícil." No segundo tempo, logo aos 9 minutos, o lateral-esquerdo Jadílson cometeu uma falta infantil e foi expulso. Com um homem a mais em campo, o Coritiba aumentou a pressão. O goleiro Kléber passou a ser a figura mais importante na partida, salvando o Fluminense em diversas oportunidades. Até que, aos 26, Lima recebeu livre na meia-lua e chutou sem chances para o goleiro tricolor. A torcida do Fluminense começou a protestar contra o time, escolhendo o meia Carlos Alberto como responsável pelo placar adverso. Aos 43, porém, Alex Oliveira, numa jogada confusa, empatou. E, se nas duas últimas rodadas o Tricolor sofreu gols nos minutos finais, neste sábado aconteceu o contrário. Romário, aos 47, recebeu livre dentro da área, ajeitou no peito e garantiu a vitória carioca, marcando o 12º segundo gol no Brasileiro. O Fluminense volta a jogar somente no dia 23, domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Coritiba pega a Ponte Preta, no sábado, dia 22, no Couto Pereira.