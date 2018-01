Fluminense derrota Paysandu em Belém O Fluminense derrotou o Paysandu, nesta quarta-feira à noite, em Belém, por 2 a 1, e só vai precisar de um empate na partida de volta, no Maracanã, para garantir uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O Paysandu perdeu uma invencibilidade de 37 jogos do time paraense dentro do Estádio da Curuzu, onde não perdia havia 13 meses. Tecnicamente, o jogo foi bom apenas no primeiro tempo, quando o Paysandu dominou a maior parte do jogo, mas abusou de perder gols. Logo aos 8 minutos, depois de Lecheva acertar a trave do goleiro Murilo, o Paysandu abriu o placar com um gol do meio-campista Valdomiro. Mas aos 17 minutos, na primeira bola cruzada pelo ataque tricolor para a área do time paraense, o goleiro Robson cometeu sua primeira falha. Ele chegou atrasado na bola, permitindo uma cabeça certeira de Régis para as redes. No segundo tempo, os dois times caíram de produção, apesar das três mudanças feitas de cada lado. O Fluminense passou a tocar a bola para segurar o resultado. Aos 48 minutos, numa bola rasteira cruzada na linha de fundo por Júlio César, nova falha do goleiro Robson e Paulo Isidoro, que havia substituído Jorginho, decretou a vitória do Fluminense.