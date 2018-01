Fluminense descarta o favoritismo Apesar da má fase no Vasco, o Fluminense sabe que não terá vida fácil no clássico de domingo, no Maracanã. O zagueiro Fabiano Eller, que já vestiu a camisa vascaína no início de carreira e conhece bem o poder de superação do rival, fez um alerta aos companheiros. Precavido, ele rechaçou qualquer favoritismo ao Fluminense. "É claro que o Vasco vai querer se reabilitar em cima do Fluminense, mas estamos preparados para fazer um bom jogo. A equipe tem dois desfalques, mas o elenco é muito bom. Quem entrar vai dar conta do recado", declarou Fabiano Eller, referindo-se às ausências de Preto Casagrande, com estiramento na coxa direita, e de Leandro, suspenso. Em relação à goleada sobre o América, por 4 a 1, na estréia do Fluminense na Taça Rio, Fabiano Eller disse que a equipe mostrou em campo "tudo o que foi treinado durante a semana", mas ainda espera uma maior evolução no desempenho do grupo. "Falta melhorar bastante", limitou-se a dizer.