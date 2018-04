Fluminense desiste de André Luís O lateral-direito Flávio, o lateral-esquerdo Paulo César e o zagueiro César finalmente assinaram a renovação de contrato com o Fluminense. O primeiro por três anos, o segundo por um e, o terceiro por dois. Com isso, o clube deve desistir da prorrogação do empréstimo do zagueiro André Luís, que voltou para o Santos. O técnico do Tricolor, Oswaldo de Oliveira, já pode ficar mais tranquilo. Do time titular que disputou a temporada 2001, somente André Luís não continuará na equipe. Porém, para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o Corinthians, o treinador não deve ter os zagueiros César e Régis que sentiram dores musculares e passaram a ser dúvidas. Caso não possa contar com os dois, ele deve escalar os jogadores Maurício, contratado no ano passado e que ainda não atuou pela equipe, e Zé Carlos, promovido das categorias de base.