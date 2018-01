Fluminense desiste de ficar com Euller O atacante Euller, que seria o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2004, não vai mais atuar pelo time carioca. Os médicos do clube examinaram o jogador e consideraram que ele só poderia voltar a trabalhar com bola em dois meses, pois tem uma contusão na virilha esquerda. O atleta, porém, afirmou que os dirigentes tinham conhecimento da lesão. "Foi uma notícia que me pegou de surpresa. O Fluminense sabia que eu precisaria de algumas semanas para me recuperar durante a pré-temporada", disse Euller, revelando que abriria mão dos salários enquanto estivesse em recuperação. Para piorar a vida do Fluminense, cujos jogadores se reapresentaram nesta quarta-feira, depois das férias, o meia Marcelinho Carioca acertou com o Vasco. Em contrapartida, o Flu garantiu a permanência de Romário e contratou o lateral-direito Leonardo Moura (ex-São Paulo), o lateral-esquerdo Juan (ex-Arsenal B) e o volante Juca (ex-Marília). Agora, sem Euller e Marcelinho Carioca, a diretoria do Fluminense ainda sonha com os meias Ramon e Zinho, além do atacante Edmundo.