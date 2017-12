Fluminense desmente saída de Romário A relação entre o técnico Ricardo Gomes e o atacante Romário anda conturbada e uma nova crise ronda as Laranjeiras, local da sede do Fluminense. Durante à tarde de hoje, houve rumores de uma possível rescisão de contrato do craque. Mas, no início da noite, o superintendente de Futebol do Tricolor, Paulo Angioni, divulgou nota para desmentir uma possível saída de Romário do clube. Ele chegou a se reunir com o atleta. Por meio da nota oficial, Angioni descartou a possibilidade de o jogador deixar o clube, antes do término de seu contrato (final do ano). No entanto, a crise entre Ricardo Gomes e Romário é notória. Após sair com estiramento muscular aos cinco minutos de jogo, na vitória do Tricolor sobre o Vasco por 1 a 0, no domingo, o craque disse que teria jogado bola e ido à boate no sábado (véspera do clássico). Isso contrariou o treinador, que considerou a atitude como indisciplina. Desde o início de carreira, como treinador, nos anos 90, Gomes sempre cobrou profissionalismo de seus atletas.