Fluminense deve apresentar Leandro Amaral nesta quinta

O atacante Leandro Amaral deve ser apresentado nesta quinta-feira como o terceiro reforço do Fluminense para a temporada de 2008. Até agora, o clube carioca já confirmou a chegada de dois jogadores, ambos para o ataque: Dodô (ex-Botafogo) e Washington (ex-Urawa Reds, do Japão). Na semana passada, Leandro Amaral ganhou na Justiça o direito de se desligar do Vasco - os dirigentes vascaínos, no entanto, ainda tentam fazer valer uma cláusula do contrato que permitia a renovação automática do vínculo entre eles. De qualquer maneira, o atacante já pode se transferir para outro clube. E o destino de Leandro Amaral é o Fluminense. Segundo o coordenador de futebol do clube, Branco, a negociação está bem adiantada, faltando resolver alguns detalhes. Mas ele alertou que o acordo ainda não está totalmente fechado. A diretoria do Fluminense também espera apresentar nos próximos dias o volante Fabinho (ex-Santos e Corinthians), o meia Dario Conca (ex-Vasco) e o atacante Falcao Garcia, do River Plate. O presidente do clube, Roberto Horcades, já garantiu, inclusive, que esses três jogadores já estão "apalavrados".