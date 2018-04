Fluminense deve desistir da contratação de Urrutia

A contratação do volante Urrutia, anunciada pela diretoria do Fluminense na terça-feira, não deve ser sacramentada. Os exames médicos realizados pelo jogador equatoriano na quarta-feira constataram uma lesão no joelho direito, que pode afastar o meio-campista por um mês dos gramados e levar o time das Laranjeiras a desistir da contratação.

"Foi detectada uma inflamação no joelho e se realmente ele precisar ficar de três a quatro semanas afastado é difícil que ele continue com a gente. Vamos conversar com o Dr. Simoni, chefe do departamento médico do clube, nesta quinta-feira e decidiremos o que fazer", disse Branco, coordenador de futebol do Fluminense.

O dirigente revelou que já tinha conhecimento da lesão de Urrutia antes de anunciar a contratação, mas não sabia da gravidade. "Nós sabíamos do problema do Urrutia, mas desconhecíamos que ele levaria tantos dias para se recuperar. Quando chegarmos ao Rio, conversaremos com o departamento médico do Fluminense e vamos decidir o que fazer", explicou.