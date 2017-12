Fluminense deve jogar com três volantes O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, optou por escalar três volantes para a partida contra o Atlético-PR, domingo, no Maracanã. O treinador explicou que o seu desejo é o de evitar os erros de marcação e os espaços cedidos pela equipe, durante a goleada sofrida para o Santos, por 5 a 0, no último sábado. "Quero reforçar o meio-campo e, por isso, devemos atuar com o Marciel, Marcão e Diego. Mas não vou jogar com três volantes, porque o Diego terá liberdade para chegar a frente com o Roger, o que ele já fez muito bem em outras ocasiões", despistou Gama. O treinador enfatizou, no entanto, que os três jogadores auxiliarão mais a defesa na marcação. Como o objetivo do Fluminense é conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, Gama tem conversado com o elenco para que o time não perca a motivação. Atualmente, o Tricolor está na 10ª posição, com 56 pontos, e precisa terminar entre os nove primeiros. "Para conquistarmos a classificação para a Sul-Americana, é importantíssimo vencer em casa", afirmou Gama. Nesta quarta-feira, Gama escalou Mineiro para substituir o lateral-esquerdo Júnior César, que está contundido no joelho direito. "Quero um time que ataque com inteligência e com forte marcação."