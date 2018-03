Fluminense deve jogar em Édson Passos A diretoria do Fluminense já avaliou as condições do Estádio do América, em Édson Passos, para que a sua partida contra o Figueirense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, seja transferida do Maracanã para lá. O clube acertou o aluguel por R$ 6 mil e vai encaminhar um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a mudança. O técnico Renato Gaúcho é contra esta decisão. Apesar de ter perdido o volante Marcão e o meia Lopes, ambos suspensos, para o jogo com o Figueirense, o treinador ficou satisfeito ao saber que os médicos liberaram os zagueiros Zé Carlos e Tinoco, o meia Alex Oliveira e o atacante Ademílson para trabalhos físicos. Eles serão avaliados por Renato durante a semana.