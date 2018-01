Fluminense deve manter comissão de Abel O técnico Abel Braga se transferiu para o Internacional, mas deixou dois componentes de sua comissão técnica no Tricolor. Um deles, o observador técnico Josué Teixeira, está cotado para trabalhar como consuFluminense deve manter comissão de AbelFluminense deve manter comissão de Abelltor da seleção de Angola na Copa do Mundo de 2006. Ele pode fechar com os angolanos nos próximos dias. O preparador físico Alexandre Nunes, responsável direto pelo bom desempenho do time mesmo durante a disputa de duas competições ? o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana ? também foi convidado a permanecer no Fluminense. Ele trabalhará com o novo técnico do clube, Ivo Wortmann. Nesta quinta, o Fluminense ainda anunciou a contratação do jogador Bruno Diego, do Atlético Paranaense.