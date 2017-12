Fluminense deve ter Toró ao lado de Romário O atacante Toró, de 17 anos, deve fazer sua estréia entre os profissionais do Fluminense no clássico com o Botafogo, domingo, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Como Edmundo e Alessandro estão machucados, o jovem jogador tem chances de ser o companheiro de Romário no ataque. "Me perguntaram por que não escolhi o Marcelo. O motivo é que ele não foi bem nessa posição. Ele atua mais na função do Romário", afirmou o técnico Valdyr Espinosa. Toró destacou-se na disputa da Copa São Paulo de Juniores e vem atuando muito bem no Campeonato Carioca de Juniores, em que se sagrou campeão do primeiro turno ao derrotar o Vasco na decisão.