Fluminense deve utilizar garotos diante do Palmeiras

O confronto com o Palmeiras, adiado do fim de semana a pedido da TV Globo (que, com a eliminação dos brasileiros da Copa Sul-Americana, ficou sem os jogos de quarta à noite), interessa pouco ao Fluminense, mas será fundamental não apenas para o time paulista como para os outros postulantes a uma vaga na Libertadores. A partida será disputada na quarta, dia 14. Os dois clubes somam 55 pontos, com o Palmeiras tomando a quinta posição na tabela graças ao número de vitórias (15 contra 14). Para os Tricolores, terminar entre os quatro seria reforçar a vaga conquistada na Copa do Brasil e, por isso, os planos do técnico Renato Gaúcho podem não satisfazer a Flamengo, Cruzeiro e Grêmio: utilizar a garotada de Xerém nas rodadas restantes. "É importante dar oportunidade aos meninos. Eles irão entrar em um ambiente sem pressão e vitorioso", comentou o zagueiro Roger. "Os mais experientes têm conversado sempre comigo para passar tranqüilidade. Espero ficar no grupo para o ano que vem e disputar a Libertadores", disse o jovem Tartá, de 18 anos, que marcou um gol contra o Figueirense. Renato Gaúcho chegou a gerar mal-estar ao criticar a formação dos jogadores da base, dizendo que os clubes "pensam em ganhar títulos e esquecem de formar o atleta", mas depois generalizou a frase e elogiou as crias tricolores, que hoje representam 12 dos 30 jogadores do elenco. "Ainda vou lançar outros jovens porque Xerém é o lugar que mais trabalha os fundamentos nos meninos".