Fluminense deverá ter volta de Fred contra Bonsucesso nesta quinta

RIO - O Fluminense começou mal no Campeonato Carioca ao perder para o Madureira, por 3 a 2, na partida de estreia da temporada. Mas terá a chance de se recuperar contra o Bonsucesso, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada da competição.

E a torcida tricolor tem motivos para se animar porque, ao que tudo indica, o time terá o retorno do artilheiro Fred, que, durante esta semana, treinou entre os titulares. O atacante deve atuar ao lado do meia argentino Conca, que voltou ao clube nesta temporada, reeditando a dupla que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro de 2010.

Fred vem desfalcando o Fluminense desde agosto de 2013, quando sofreu uma lesão que o tirou dos gramados. Mas o jogador já está recuperado e recebeu o aval do departamento médico do clube para voltar a atuar e agora aguarda somente a decisão do treinador Renato Gaúcho para ir a campo.

O Fluminense também deve contar com o retorno dos laterais Bruno e Carlinhos e do volante Diguinho, todos titulares do time na temporada passada, mas que foram poupados da estreia para que pudessem continuar o processo de recuperação física.