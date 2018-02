Fluminense dispensa sérvio Petkovic e meia Rogério O Fluminense segue fazendo uma reestruturação no seu elenco para a temporada 2007. A diretoria do clube carioca anunciou nesta quarta-feira a dispensa do meia sérvio Dejan Petkovic, que não teve bom desempenho em 2006 por causa de inúmeras lesões. A equipe das Laranjeiras quase foi rebaixada para Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo presidente do Fluminense, Roberto Horcades, na reapresentação dos jogadores. "Ele tanto não faz parte que nem está aqui. O Petkovic não estará presente nos treinamentos", disse o dirigente. Apesar da declaração do mandatário, o empresário de Petkovic, Josias Cardoso, revelou que o atleta ainda possui vínculo com o time das Laranjeiras. Outras equipes do Estado já manifestaram interessa na contratação do meia - ele já atuou pelo Flamengo e Vasco. Além do jogador europeu, a equipe carioca também dispensou o meia/lateral Rogério e o lateral-direito Rissutt, que não se reapresentaram com os demais ex-companheiros. O atacante Tuta e o volante Marcão já haviam sido liberados no último fim de semana. Rissutt inclusive já acertou o seu empréstimo para o Vitória de Guimarães, de Portugal. Também nesta quarta-feira, o Fluminense fechou a contratação de mais três reforços: o lateral-direito Carlinhos (ex-Avaí), o lateral-esquerdo Ivan (ex-Atlético-PR) e meia David (ex-Náutico). Antes deles, a diretoria já havia acertado com os zagueiros Renato Silva, Luiz Alberto e Douglas Silva, o volante Fabinho, os meias Cícero e Thiago Neves e os atacantes Alex Dias, Rafael Moura e Soares.