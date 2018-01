Fluminense diz não a Marcelinho O Corinthians ofereceu o meia Marcelinho ao Fluminense, hoje à tarde, mas a negociação não evoluiu. Consultado em São Paulo, James Fernando, procurador do jogador, pediu muito dinheiro para Marcelinho Carioca assinar com o clube carioca. Assustado com o salário pedido pelo atacante (em torno de R$ 300 mil), a diretoria do Fluminense disse não.