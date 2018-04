Fluminense diz que não dará prêmio contra rebaixamento

A diretoria do Fluminense negou os boatos de que os jogadores do clube receberiam uma premiação extra caso o time consiga escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca tem apenas 18 pontos em 24 partidas, e está na última posição.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Em nenhum momento cogitou-se a hipótese de estabelecer um critério de premiação caso o time permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro em 2010. A Diretoria do Fluminense tem a certeza de que seus jogadores honrarão a camisa tricolor e seus compromissos profissional, independentemente de uma premiação extra", disse a direção do clube, em nota publicada no site oficial.

Na mesma nota, a diretoria admite que há dois meses de salários atrasados no clube, mas garante que a dívida com os atletas e a comissão técnica será quitada em breve. " Este, sim, é o nosso real compromisso financeiro do momento", diz o documento.