Fluminense e Botafogo decidirão vaga na final do Carioca em Volta Redonda

Fluminense e Botafogo já se enfrentaram duas vezes nesta edição do Campeonato Carioca, sendo que o time de General Severiano se deu melhor no primeiro duelo ao vencer por 2 a 0, em Cariacica, no Espírito Santo, que também aparecia como opção para receber o duelo.

Depois, os rivais empataram por 1 a 1 em Volta Redonda, que voltará a ser palco do tradicional duelo, conhecido pelo apelido "Clássico Vovô". Se a igualdade se repetir no próximo domingo, o Fluminense avançará à decisão do Estadual, pois realizou melhor campanha na Taça Guanabara - foi o segundo colocado, logo à frente do Botafogo, seu adversário nas semifinais do Estadual.

A busca de palcos alternativos para seus compromissos no Campeonato Carioca vem sendo rotineiro desde o início da competição por causa da indisponibilidade do Maracanã e do Engenhão, fechados, em preparação para receber os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. A Ferj assegurou anteriormente, porém, que os dois jogos da final vão ser realizados no Maracanã.

A outra semifinal do Carioca já tinha seu palco conhecido desde a última segunda-feira. A partida entre Vasco e Flamengo vai ser disputada na Arena Amazônia, em Manaus, às 16 horas do próximo domingo. Campeão da Taça Guanabara, o Vasco só precisa do empate para se garantir na final.