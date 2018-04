Fluminense e Botafogo empatam Num jogo emocionante, Fluminense e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo. No duelo entre os artilheiros Roger e Dodô, o atacante botafoguense levou a melhor, ao marcar o gol do seu time. O Botafogo começou melhor a partida, dominando o adversário. Aos 10 minutos, o goleiro Murilo fez uma difícil defesa em um chute forte do volante Carlos Alberto. Três minutos depois, o atacante Taílson acertou a bola na trave esquerda do Fluminense. O Fluminense deu a resposta aos 17 minutos. Na primeira jogada de ataque da equipe, o atacante Magno Alves aproveitou um rebote do goleiro Kléber e fez 1 a 0. A vantagem parcial do adversário desestabilizou o Botafogo, que pouco criou até o final do primeiro tempo. Mas, logo aos 2 minutos da segunda etapa, o Botafogo surpreendeu o Fluminense e marcou seu gol de empate. O atacante Dodô recebeu um passe de Taílson e chutou sem defesa para o goleiro Murilo. Apesar da boa atuação de Roger e do maior número de jogadas ofensivas criadas, o Fluminense não conseguiu superar o bloqueio defensivo do Botafogo. A alta temperatura no Rio também prejudicou o desempenho das equipes, que demonstraram cansaço durante a segunda etapa.