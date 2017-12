Fluminense e Criciúma empatam no Maracanã O Fluminense empatou, neste sábado, com o Criciúma, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, e totalizou nove partidas consecutivas sem vitória. Nem mesmo o fato de atuar com um jogador a mais, desde os 37 minutos do primeiro tempo, foi suficiente para o Tricolor assegurar um triunfo. Se não bastasse o desempenho ruim, o time carioca ainda perdeu o artilheiro Romário no intervalo. ?É melhor para o Fluminense jogar com a minha ausência. Tenho a certeza de que com a minha saída o time vai melhorar", disse o jogador, que deixou o campo reclamando de dores na virilha esquerda. ?Independentemente da dor na virilha é melhor eu sair. Não estou em um bom momento.? O gol do Criciúma logo aos dois minutos da primeira etapa surpreendeu o Tricolor. O atacante Leonardo tocou a bola para Dejair, que se livrou dos zagueiros e tocou na saída do goleiro Kléber, inaugurando o marcador. A desvantagem no placar desorganizou ainda mais o Fluminense, que somente chegou ao empate em uma jogada de bola parada. Falta pela direita da grande área, o zagueiro Rodolfo cobrou de pé esquerdo, sem defesa para o goleiro Fabiano, que não teve culpa no gol, aos oito minutos. Aos 37 minutos, o volante catarinense Cléber Gaúcho foi expulso pelo árbitro Luis Cansian por causa de uma jogada violenta. A partir desse momento, o Criciúma passou a tocar a bola e optou por utilizar-se dos contra-ataques. No segundo tempo, o desespero tomou conta dos jogadores do Fluminense que perseguiram a vitória, sem conseguir êxito em suas finalizações. Os atletas começaram a arriscar os chutes da intermediária, que ou iam para fora ou eram de fácil defesa para o goleiro Fabiano. Ao final da partida, o Fluminense perdeu várias oportunidades de gol. Aos 47 minutos, o Criciúma ainda teve mais um jogador expulso, o volante Alexandre, por ter atingido violentamente o atacante Rodrigo Tiuí, em uma lance sem bola. Com o resultado, o Fluminense totalizou 24 pontos, em 25 partidas. O Criciúma soma 38 pontos.