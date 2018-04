Fluminense e Flamengo fazem primeiro clássico de 2010

Será a prova de fogo para ataque rubro-negro e defesa tricolor. A dupla Vágner Love e Adriano, alimentada por Petkovic, tem a chance de mostrar que é capaz de demolir zagas de maior envergadura, como esta do Fluminense, que ainda não viu a bola no fundo das suas redes nesta temporada.

Inversamente, é a hora da defesa rubro-negra apertar os parafusos. Foram seis gols em quatro rodadas, não condizente com a solidez demonstrada no ano passado. Igualdade, no aproveitamento e no rendimento ofensivo. Foram 11 gols de cada time, que somam 12 pontos. Quem vencer deixa a classificação para as semifinais da Taça Guanabara muito bem encaminhada.

A acrescentar ainda mais um aspecto de tira-teima ao confronto, o fato das equipes estarem praticamente completas. No Flamengo, o único desfalque é Leonardo Moura, expulso contra o Americano. O volante Willians, depois de se contundir no primeiro jogo do ano, está de volta, empurrando Toró ou Fernando para o banco. Difícil decisão para Andrade.

Já Cuca tem de volta o zagueiro Leandro Euzébio e o volante Diguinho, que cumpriram suspensão contra o Duque de Caxias. Os 11 titulares tricolores estarão em campo, o que anima o treinador em vencer um adversário que tem sido seu grande nêmesis na carreira. "Confio no meu time. Vou para o clássico muito feliz, seguro e satisfeito com o trabalho", disse.