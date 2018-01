Fluminense e Goiás empatam por 1 a 1 O Fluminense empatou com o Goiás nesta quarta-feira por 1 a 1, em Volta Redonda (RJ), e amargou a quarta partida sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Esse resultado teve sabor de derrota para o time do técnico Abel Braga, que alcançou 24 pontos, se distanciando do líder da competição. A equipe goiana, por jogar fora de casa, vibrou com um ponto a mais na tabela de classificação - também somou 24. O Fluminense atuou de forma ofensiva, com três atacantes, mas faltou-lhe criatividade e calma para finalizar. Os jogadores tricolores dão a impressão que ficam ansiosos na hora de chutar a gol e, por isso talvez, desperdice tantas oportunidades com freqüência. O time das Laranjeiras teve a posse de bola por mais tempo, enquanto o Goiás foi perigoso no contra-ataque, explorando a velocidade do atacante Roni, ex-jogador da equipe carioca. O Fluminense fez 1 a 0 num lance polêmico, logo no início da etapa final. O árbitro Evandro Rogério Roman entendeu que o atacante Tuta foi puxado na área do Goiás e assinalou pênalti. Gabriel cobrou bem, fazendo seu sétimo gol no Brasileiro. O Goiás contou com a colaboração da zaga tricolor para empatar o jogo. O volante Marcão tentou interceptar a bola na própria área, mas falhou grosseiramente. Atento, o atacante Souza finalizou com precisão: 1 a 1, aos 33 minutos. "Tenho estrela. Comecei no banco, mas entrei e dei a volta por cima. O empate foi merecido, mas o Goiás queria a vitória", declarou Souza.