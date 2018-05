Fluminense é multado por atraso contra o Coritiba

Válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a partida seria decisiva para as duas equipes na luta contra o rebaixamento. Assim, o Fluminense atrasou o início do confronto em 14 minutos e recebeu R$ 1.000 de multa por cada minuto.

Para o advogado do Fluminense, Pedro Diniz, a equipe atrasou por conta da fumaça que tomava conta do Couto Pereira. Os auditores, no entanto, não aceitaram o argumento e puniram o clube com pena máxima.

Depois da partida terminar empatada em 1 a 1 e o Coritiba ser rebaixado, a torcida do time paranaense invadiu o gramado e protagonizou fortes cenas de violência. Ainda nesta terça-feira, o clube deve ser severamente punido pelo incidente.