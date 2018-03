Fluminense e Náutico ficam no 0 a 0 Não foi um bom resultado, mas o Fluminense acabou se conformando com o empate sem gols contra o Náutico na sua estréia na Copa dos Campeões, nesta quarta-feira, em Belém. "Posso dizer que estou satisfeito com o resultado levando em consideração que ficamos quatro dias parados mas, pelo que rendemos no segundo tempo merecíamos a vitória", disse o técnico Robertinho. Ao falar das dificuldades do time, o treinador lembrou que o jogador Marquinhos, por exemplo, só treinou uma vez antes do jogo. Robertinho admitiu as dificuldades que seu grupo sentiu para atacar no primeiro tempo. "No começo o time não estava acertando jogar contra o esquema 3-5-2 deles." O treinador acredita que o time pernambucano se salvou graças ao desempenho do goleiro Gilberto. Para o volante Sangaletti, do Náutico, o jogo foi bastante truncado e a tendência é de que os próximos sejam do mesmo jeito. "Todos os jogos vão ser mesmo difíceis. Não há jogo fácil nesta competição", afirmou o jogador.