Fluminense e Palmeiras empatam no Rio Em um duelo tático entre dois dos melhores treinadores em atividade no Brasil, o Palmeiras empatou com o Fluminense por 2 a 2, neste domingo, em Volta Redonda. O time de Leão perdeu a chance de terminar o turno encostando no líder Corinthians ? ficou a sete pontos de distância ?, mas manteve uma invencibilidade de nove partidas. E as duas equipes provaram que podem brigar pelo título no returno. O duelo entre Leão e Abel marcou a partida em três tempos distintos. No primeiro, o Fluminense levou vantagem se aproveitando do talento de Felipe na armação de jogadas e do fôlego do lateral Gabriel, que caía pelo meio e ajudava na criação. O Palmeiras não se acertou na marcação dos dois jogadores e começou a partida sofrendo. Com dez minutos, Felipe já havia feito duas grandes jogadas. Aos 18, Gabriel driblou o estreante Michael e chutou cruzado, sem chances para Sérgio: 1 a 0 Fluminense. Aí Leão mudou o jogo pela primeira vez. Exigiu de Marcinho Guerreiro uma marcação mais apertada em Felipe e fez Michael ocupar mais os espaços deixados pelas idas de Gabriel ao ataque. Os dois responsáveis pela criação do Fluminense caíram de produção e o Palmeiras tomou as rédeas da partida. O empate aconteceu em um pênalti bobo cometido por Cruz, que segurou Gamarra em um escanteio. Marcinho fez seu 13º gol no Campeonato e assumiu a artilharia ao lado do cruzeirense Fred. No segundo tempo, Leão continuou em vantagem sobre Abel. Logo aos três minutos, uma bonita tabela entre Juninho e Gioino terminou com um chute do meia da entrada da área e o segundo gol palmeirense. O time paulista pressionou e teve boas oportunidades com Baiano e Juninho. Perdeu de vez a chance de vencer quando Abel retomou o controle da partida. O técnico do Fluminense fez duas mudanças que deram novo rumo ao jogo. Tirou o zagueiro Cruz e colocou o atacante Beto e confundiu a marcação palmeirense mandando Felipe jogar mais recuado, como volante. Marcinho Guerreiro, que fazia marcação individual no meia do Fluminense, ficou perdido. Beto ficou livre para atormentar a zaga palmeirense. Aos 24, fez boa jogada pela direita e cruzou. Sérgio conseguiu espalmar, mas a bola sobrou para Leandro empurrar de cabeça e empatar. Os últimos minutos foram de domínio completo do Fluminense de Abel, que quase virou o jogo aos 34, quando Gabriel acertou o cruzamento, Beto cabeceou e Sérgio fez uma ótima defesa. Um grande jogo, que mostrou que o Palmeiras, cada vez mais afinado sob o comando de Leão, e o Fluminense, que terá Petkovic, vão dar trabalho no segundo turno.