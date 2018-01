Fluminense e Paraná ficam no 0 a 0 O empate sem gols retratou o baixo nível técnico do confronto entre Fluminense e Paraná, neste domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não conseguiu superar o bloqueio defensivo do adversário e, com o resultado, totalizou cinco pontos na tabela de classificação contra oito do time paranaense. Ciente de que o empate seria um bom resultado, o técnico do Paraná armou uma tática defensiva. O volante Fernando Miguel ficou com a responsabilidade de marcar o habilidoso meia Carlos Alberto, que não soube se desvencilhar do adversário, prejudicando ainda mais o Fluminense. Diante da péssima qualidade da partida, onde poucas foram as jogadas de ataque, os torcedores do Tricolor logo perderam a paciência e começaram a vaiar o time. Durante todo o primeiro tempo, somente duas oportunidades de gol foram criadas, uma com o atacante Renaldo, do Paraná, e a outra com o atacante Fábio Bala, do Fluminense. No segundo tempo, insatisfeito com o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho substituiu o volante Marciel, o atacante Ademílson e Fábio Bala, por Lopes, Marcelo e Eduardo, respectivamente. As mudanças melhoraram o time. Somente Lopes deixou de marcar por duas vezes. A melhora do rendimento do Fluminense, no entanto, foi apenas ilusória e logo o time voltou a cometer os vários erros da primeira etapa. Satisfeito com o resultado, o Paraná procurou tocar a bola e assegurar o resultado, diante de pouco mais de seis mil torcedores no Maracanã. Ficha Técnica: Fluminense 0 x 0 Paraná. Fluminense - Kléber; Jancarlos, César, Rodolfo e Jadílson; Marcão, Marciel (Lopes ), Zada e Carlos Alberto; Fábio Bala (Eduardo)e Ademílson (Marcelo). Técnico - Renato Gaúcho. Paraná - Flávio; Milton, Cristiano, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (Éverton), Goiano, Emerson e Fernandinho (Flávio Guilherme); Renaldo e Caio (Rodrigo Silva). Técnico - Cuca. Juiz - Guiliano Bozzano (SC). Cartão amarelo - Carlos Alberto, Renaldo, Fernando Miguel, Zada, Rodolfo, Emerson e Eduardo. Renda - R$ 53.748,00. Público - 6.374 torcedores. Local - Maracanã. classificação