Fluminense e Paysandu ficam no empate O Fluminense empatou com o Paysandu por 1 a 1, neste sábado, no Maracanã. Com isso, o time carioca manteve-se em situação desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro: continua na 21ª posição, com 31 pontos, bem próximo da zona de rebaixamento. Já a equipe paraense, que chegou a mandar três bolas na trave, foi para 40. O Fluminense abriu o placar aos 16 minutos, quando Joãozinho mandou de joelho para o fundo das redes após Rodolfo desviar de cabeça o cruzamento de Jancarlos. Joãozinho desperdiçou quatro excelentes oportunidades de ampliar para o Fluminense na etapa inicial e o volante Sidney também não soube aproveitar duas chances na área do Paysandu. O Paysandu começou a reagir aos poucos, até empatar. Aos 19 do segundo tempo, Aldrovani fez o gol do time paraense, completando um chute de Júnior Amorim. Aos 42 minutos, Júnior Amorim ainda perdeu gol incrível para o Paysandu. Ele demorou a concluir, permitindo que a zaga do Fluminense tirasse a bola.