Fluminense é recebido com protesto: torcedor arremessa lata em Fred

Um grupo de cerca de 20 torcedores do Fluminense armou um protesto durante o desembarque da delegação da equipe no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. Os jogadores e comissão técnica retornavam do Recife após a derrota por 1 a 0 para o Sport, domingo, na Arena Pernambuco.

A torcida elegeu dois 'alvos': o técnico Enderson Moreira, que está pressionado no cargo, e o atacante Fred. O clima ficou tenso e uma lata de cerveja foi arremessada em direção ao Fred, segundo o site Globoesporte.com. "Fred, marqueteiro, o Fluminense não precisa de você!", gritavam os torcedores.

O Fluminense, que chegou a brigar por vaga no G-4, caiu muito de produção e despencou para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. O time não vence há seis rodadas (cinco derrotas e um empate). Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Palmeiras no Maracanã.