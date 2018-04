Fluminense elege nesta terça-feira novo presidente

O Fluminense terá nesta terça-feira um dia agitado. Não em campo, mas nas urnas. Três candidatos vão disputar, das 8 às 20 horas, a presidência do clube das Laranjeiras, cuja duração é de três anos. O médico Roberto Horcades, de 60 anos, concorre à reeleição pela chapa "Sempre Tricolor – Por um Flu Unido e Vencedor". O advogado Peter Siemsen, de 40 anos, é candidato pela primeira vez na chapa "Fluminense Unido e Forte". O administrador de empresas Paulo Mozart, de 60 anos, concorre pela segunda vez na chapa "Tricolor de Coração." O novo presidente começará a gestão com uma pressão a mais: o retorno do Fluminense à Copa Libertadores, após 23 anos.