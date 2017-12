Fluminense elimina Caxias e se classifica Sem contar com as suas duas principais estrelas, os atacantes Edmundo e Romário, o meia Ramon comandou a vitória do Fluminense sobre o Caxias-SC, por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Ernesto Sobrinho, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor evitou a necessidade da partida de volta e está classificado para a próxima fase. O Caxias entrou em campo como se disputasse uma final de Copa do Mundo. Mas foi o Fluminense quem assustou o gol adversário. Primeiro com o atacante Alessandro. O goleiro Gean salvou em cima da linha. Depois o meia Ramon cobrou falta no travessão. A partir daí, o time catarinense passou a dominar as ações do jogo. Porém, sem concluir em gol. O Caxias procurava usar a velocidade e tentava surpreender a defesa do Fluminense. E chegou ao seu gol com a ajuda do Tricolor. O lateral-direito Leonardo Moura falhou ao dominar a bola e Vicente abriu o placar. No ataque seguinte, Orlando quase ampliou. No segundo tempo, o Fluminense voltou bem melhor. Aos 15 minutos, Ramon cobrou falta e empatou. Aos 25, o mesmo Ramon bateu outra falta e o zagueiro Antônio Carlos, de cabeça, virou o placar para o Tricolor. Aos 40, para garantir a classificação, Ramon tocou para Leonardo Moura dar números finais ao jogo.