Fluminense empata com Fla e avança na Sul-Americana

Em queda no Campeonato Brasileiro, o Flamengo encarava a Copa Sul-Americana como a salvação do segundo semestre. Via no torneio a última chance de conquistar um título de expressão neste ano. Mas o plano acabou nesta quarta-feira, no Maracanã, diante do rival Fluminense.

As duas equipes empataram por 1 a 1, e o time das Laranjeiras avançou na competição, já que o mando era da equipe da Gávea - gol fora de casa é o primeiro critério de desempate. Os dois times empataram sem gols no primeiro jogo, cujo mando era do Fluminense.

Agora o time das Laranjeiras tenta seguir na competição como forma de se reabilitar da pífia campanha no Brasileirão. O time é o lanterna e enfrenta a insatisfação da sua torcida. Nas oitavas de final, o Flu enfrentará o vencedor do confronto entre Alianza Atlético, do Peru, e Anzoátegui, da Venezuela.

Como esperado, o jogo desta quarta foi de baixíssimo nível técnico. Nem parecia um Fla-Flu. De positivo, apenas a vontade dos dois times. Não havia bola perdida.

Melhor organizado no primeiro tempo, o Fluminense foi para o vestiário, no intervalo, com vantagem no placar. Fez 1 a 0, gol do atacante Roni, de pênalti. O Fla, então, tinha que virar a partida para avançar de fase, por causa do resultado do primeiro jogo.

O Flamengo chegou ao empate na etapa final, com gol do atacante Denis Marques aos 15 minutos. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Rafael, que ficou batido no lance.

Apesar do gol no início da etapa, o Flamengo não conseguiu intensificar a reação, principalmente por jogar com dois a menos - David e Fierro foram expulsos. O Fluminense tentou aproveitar a vantagem numérica, impondo uma pressão sobre os rivais, mas também não conseguiu alterar o placar, mantendo o 1 a 1.

O Flamengo volta a campo no final de semana pelo Brasileirão. Vai enfrentar o Santo André, no sábado, no Maracanã. O Fluminense, por sua vez, visitará o Santos, na Vila Belmiro, no domingo.

FLAMENGO 1 X 1 FLUMINENSE

Flamengo - Bruno; David, Aírton e Ronaldo Angelim; Fierro, Willians, Lenon, Petkovic (Camacho) e Everton; Emerson (Zé Roberto) e Denis Marques. Técnico: Andrade

Fluminense - Rafael; Ruy, Cássio, Luiz Alberto e João Paulo; Fabinho, Diguinho (Marquinho), Diogo e Conca (Alan); Kieza (Rafael Augusto) e Roni. Técnico: Renato Gaúcho

Gols - Roni (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo. Denis Marques, aos 15 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Willians, Aírton (Flamengo); João Paulo (Fluminense)

Cartões vermelhos - David e Fierro (Flamengo)

Árbitro - Carlos Chandía (CHI)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)